باقري: الرد على مقتل هنية "حتمي"!

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قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، مساء الإثنين، إن رد طهران على إسرائيل بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية "حتمي"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".



وأضاف اللواء محمد باقري أن "إيران لن تقع في فخ الألاعيب والاستفرازات الإعلامية للعدو وهي من يقرر الثأر"، حسب قوله.



وأكد رئيس الأركان الإيراني أن "محور المقاومة يتصرف بشكل منفصل كما شاهدنا"، في إشارة لهجمات حزب الله بالصواريخ والمسيرات على مواقع إسرائيلية.

وأردف اللواء محمد باقري قائلا إن "اغتيال إسماعيل هنية حدث لن يُنسى، وأن الثار لدم هنية على يد محور المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتمي"، طبقا لما أوردت وكالة "إرنا".