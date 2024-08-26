رئيس وزراء قطر ووزير خارجية إيران بحثا في طهران جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

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أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن استعرض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد جولتَي مفاوضات بشأن غزة في الدوحة والقاهرة.

وبحسب الوزارة، فقد أكد الجانبان أهمية "وضع حد لجرائم الاحتلال وإنهاء حرب غزة ووقف إرهاب المستوطنين بالضفة الغربية".

وتكتسب الزيارة أهميتها حيث تلعب قطر دوراً في الوساطة في ملفات عدة مهمة تكون إيران جانباً فيها، منها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لخفض التصعيد في المنطقة بعد اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في 31 الشهر الماضي، وكذلك المفاوضات النووية المتعثرة.

وفي وقت سابق، أكّد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، في تصريح، أنّ "الانتقام لدم الشهيد إسماعيل هنية أمر محسوم ومؤكد".