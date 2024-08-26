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مصدر إسرائيلي يتحدث عن مطلب لـ"نتنياهو" يثير غضب مصر

26
AUGUST
2024
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نفت مصر بشدة العثور على أنفاق صالحة للاستخدام تحت "محور فيلادلفيا" المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة يمكن من خلالها تهريب الأسلحة والأشخاص، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
 
وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات بين البلدين لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن مصر أوضحت للوفد الإسرائيلي أنه لا توجد أي أنفاق تحت المحور بين قطاع غزة وسيناء.
 
وذكرت هآرتس أن تصريحات المصدر الإسرائيلي عن النفي المصري بوجود أنفاق يتناقض مع ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة السماح بوجود عسكري إسرائيلي دائم في المحور لمنع التهريب وتدمير الأنفاق هناك.
 
وبحسب المصدر، تؤكد مصر أن الأنفاق التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة ليست مفتوحة على الجانب المصري، وأضاف أنه يبدو أن مصر أغلقتها قبل ست سنوات، كجزء من تحرك واسع النطاق قامت به الدولة المصرية لسد الأنفاق التي تم اكتشافها هناك.
 
وبحسب المصدر المطلع على الاتصالات بين البلدين، فإن  "مطلب نتنياهو بالتواجد الدائم على المحور في مثل هذه الظروف يثير تساؤلات وغضب لدى المصريين".
 
وتحول مطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة انتشار القوات الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا الى إحدى نقاط الخلاف الرئيسية والأخيرة على طريق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين.
روسيا اليوم
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