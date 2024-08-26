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5 قتلى بقصف منزل في مدينة غزة و2 في جنين

26
AUGUST
2024
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى بقصف منزل في مدينة غزة، فيما قتل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية قرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.
 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر، الليلة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة.
 
ونقلت "وفا" عن مصادر طبية، أن 5 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في محيط مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة.
 
كما قصفت طائرات الاحتلال محيط شارع أبو ظريفة في عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
 
واستهدفت غارة جوية إسرائيلية أرضا زراعية في القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.
 
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 40405 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93468 مصابا.
 
 مقتل شابين قرب سلفيت
 
وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية بمقتل الشابين عدي نزار نمر أبو ناعسة، ومصعب حسان علي مقصقص من جنين، متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال، قرب سلفيت، وأنه تم احتجاز جثمانيهما.
 
وكانت القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص بكثافة في وقت سابق من مساء الأحد، صوب المركبة التي كان يستقلها الشابان أبو ناعسة ومقصقص، قرب المدخل الشمالي لسلفيت، ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منهما.
 
وبمقتل الشابين أبو ناعسة ومقصقص، يرتفع عدد القتلى في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 644 شهيدا، بينهم 147 طفلا.
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