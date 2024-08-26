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إيران تؤكد: ردنا الانتقامي على اغتيال هنية آت لا محال!

26
AUGUST
2024
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بعد تأكيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الجولة الأولى من رده الانتقامي على اغتيال أكبر قيادييه فؤاد شكر انتهت، كشف أن إيران والحوثيين في اليمن سيردون أيضا هلى طريقتهم.

وما هي إلا ساعات قليلة حتى أطل تعليق إيراني، "مدروس".

فقد أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن رد بلاده حتمي على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يوم 31 تموز الماضي في طهران، حتمي.

لكنه أوضح في الوقت عينه خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني أن "رد فعل إيران على الهجوم الإسرائيلي في طهران حاسم، وسوف يكون محسوبا ومدروسا".

كما أردف أن "طهران لا تخشى التصعيد، ولكنها لا تسعى إليه، على عكس إسرائيل"، وفق تعبيره.

أتى ذلك، فيما رجح العديد من المسؤولين الإسرائيليون والأمريكيين أن تكون هجمات حزب الله التي وقعت صباح أمس الأحد مجرد جولة أولى.

كما اعتبروا أن إيران لم تنتقم بعد لاغتيال هنية، مرجحين أن "يأتي الرد على الرغم من تأجيله لعدة أسابيع حتى الآن، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر طهران أمس من أن تلك الضربات التي استهدفت حزب الله ليس سوى البداية، في رسالة تهديد مبطن من التصعيد.

يذكر أن المسؤولين الإيرانيين كانوا دأبوا على مدى الأسابيع الماضية على التأكيد بأن ردهم الانتقامي على اغتيال هنية آت لا محال.

إلا أن العديد من المصادر المطلعة أشارت إلى أن طهران لا تسعى إلى توسيع الصراع لعدة أسباب داخلية وخارجية، لاسيما في ظل التواجد العسكري الأميركي الكبير في المنطقة.

كما أن حزب الله والجانب الإسرائيلي تبادلا رسائل الطمأنة أمس بأن جولة التصعيد انتهت عند هذا الحد، وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية لرويترز.

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