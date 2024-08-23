البيت الابيض: المحادثات في القاهرة بناءة وتم إحراز بعض التقدم

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اشار البيت الأبيض الى ان "المحادثات التي تستضيفها القاهرة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة بناءة، وتم إحراز بعض التقدم، مضيفا أنه يجب على جميع الأطراف الوصول لنقطة اتفاق للعمل نحو تنفيذ اتفاق مقترح".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين: "إن المباحثات ستستمر يوم الجمعة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت مكجورك، الممثلين لواشنطن".



وأضاف: "إن مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب أن يشاركوا في المفاوضات التي ضمت يوم الخميس مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر".



وتابع: "نحن في القاهرة، وهم في القاهرة، نحن بحاجة إلى مشاركة حماس، ويجب أن نبدأ في بحث الجوانب الأساسية لهذه التفاصيل. وهذا ما سنركز عليه هنا في اليومين المقبلين".



ولفت الى ان "المؤشرات الأولية في القاهرة تشير إلى أن المباحثات بناءة، ومن المقرر استمرارها".



وأضاف: "الأمور في تقدم"، نافيا بعض التقارير الإخبارية التي أفادت بأن المحادثات على وشك الانهيار.