ايران أكدت لبريطانيا وفرنسا تمسّكها بالردّ على إسرائيل...!

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على "الحق المؤکد ولإيران في الرد على العمل الإجرامي والإرهابي الذي قام به الکیان الصهيوني في طهران"، عبر اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية.
ولفت إلى "تعقد القضايا في منطقة غرب آسيا وسياسة وإجراءات الکیان الصهيوني الرامية إلى تصعید التوتر وتوسيع نطاق عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة"، مطالبًا فرنسا والجهات الغربية الأخرى بـ"التركيز على الکیان الصهيوني باعتباره العامل الوحيد للوضع الراهن لمنع اتساع رقعة الحرب وتصعید التوترات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
من جانبه هنأ وزير الخارجية الفرنسي خلال الاتصال عباس عراقجي، بمناسبة انتخابه وزيرًا للخارجية في إيران، مؤکدًا استعداد بلاده لمواصلة المشاورات الدبلوماسية مع إيران في مجال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
إلى ذلك، قال عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، إن التعاون الثنائي بين البلدين، كان مليئا بالصعود والهبوط خلال السنوات الماضية.
وأکد أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد توسيع نطاق الحرب وتصعید التوتر في المنطقة، لكنها لن تتنازل عن حقها المطلق في الرد على العمل الإجرامي والإرهابي الذي قام بها الکیان الصهيوني في طهران".
كما ناقش الجانبان في هذه المحادثة الهاتفية بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المفاوضات الرامية إلی إلغاء الحظر عن ایران وأكدا رغبتهما في مواصلة المشاورات.