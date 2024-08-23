تونس.. الإبقاء على الصافي سعيد ومرافقه بحالة سراح

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قالت وسائل إعلام تونسية يوم الخميس إن النيابة العامة لدى محكمة القصرين في تونس قررت إطلاق سراح المترشح المنسحب من الانتخابات الرئاسية الصافي سعيد ومرافقه.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي أكد إحالة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لملفي الناشط السياسي الصافي سعيد ومرافقه في حالة سراح، لمحكمة الناحية بفريانة بتهمة محاولة اجتياز الحدود خلسة.

والثلاثاء 20 أغسطس أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بالمشتبه بهما من أجل الشبهة نفسها.

وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض على الصافي سعيد ومرافقه بعد اجتيازه الحدود خلسة وتوغله داخل التراب الجزائري من جهة دوار سيدي ظاهر قرية بودرياس من معتمدية فوسانة على مستوى العلامتين الحدوديتين 206 و207.

وقامت الوحدات المذكورة بإيقافه مع المرافق وتسليمهما للسلطات الأمنية الجزائرية بقرية بوشبكة من ولاية تبسة.