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الإمارات تسلم إيطاليا مواطنا مدانا بارتكاب جرائم مالية

23
AUGUST
2024
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سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السلطات في الجمهورية الإيطالية المواطن الإيطالي دانيلو كوبولا، المدان بارتكاب جرائم مالية والمطلوب للعدالة بناء على طلب رسمي.
 
وأكد وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ونظيره الإيطالي كارلو نورديو، خلال مكالمة هاتفية أن القرار جاء وفقا لمعاهدة التسليم الثنائية الموقعة بين الإمارات وإيطاليا، ولفتا إلى أن التسليم الناجح لكوبولا يؤكد التزام السلطات المركزية المستمر والثابت بدعم سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي.
 
وأضافا أن هذه النتيجة تأتي تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتعكس العزم المشترك على ضمان تحقيق العدالة، وأن مثل هذه الإجراءات تؤكد حرص البلدين على التعاون المستمر بينهما في هذا المسعى.
 
وشدد الوزيران على أن "هذه الاتفاقيات تعكس حرصنا على تعزيز التعاون في المسائل القانونية والقضائية وفقا لأفضل الممارسات الدولية بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة".
 
وقال الوزيران إن "هذا التطور الإيجابي في تعاوننا القضائي يؤكد التزامنا المشترك بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العدالة من خلال اللجوء إلى الخارج سعياً للهرب من العقاب"، مؤكدان التزام البلدين بتبادل المعلومات بشأن الطلبات العدلية ذات الأولوية والحفاظ على قنوات الاتصال بين السلطات المركزية في كل من دولة الإمارات وإيطاليا مما يعكس تفانيا راسخا لتوطيد التعاون القضائي المثمر وتعزيز العلاقات الثنائية.
روسيا اليوم
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