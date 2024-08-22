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عملية واسعة للجيش الإسرائيلي بطولكرم وسط اشتباكات عنيفة (فيديو)

22
AUGUST
2024
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بتواصل الاشتباكات في مدينة طولكرم ومخيمها شمال غرب الضفة الغربية، عقب اقتحام مؤلل واسع للقوات الإسرائيلية هذه الليلة.
 
ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين بقصف نفذته مسيرات إسرائيلية على مخيم طولكرم.
 
ودارت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الليل، حيث أطلق المسلحون الفلسطينيون النار وفجروا العبوات الناسفة محلية الصنع بالآليات العسكرية الإسرائيلية، ما أدى إلى إعطاب عدد منها.
 
وأفيد عن أن القوات الإسرائيلية قطعت الطرق المؤدية إلى مستشفى طولكرم الحكومي. 
 
في غضون ذلك، حاصر الجيش الإسرائيلي منزلا في المدينة واستهدفه بقذائف "إنيرغا".
 
وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المقتحمة في محور المربعة بطولكرم محققين إصابات مباشرة.
 
بدورها كتائب القسام - طولكرم أعلنت أنه "ضمن معركة طوفان الأقصى، استهدفنا بالاشتراك مع مجموعات الرد السريع ـ كتائب شهداء الأقصى في مخيم طولكرم جرافة D9 بحارة العكاشة وأصبناها بشكل مباشر".
 
ونشرت القسام مشاهد من استهداف القوات الإسرائيلية  على محور البلاونة في مخيم طولكرم.
 
من جهة أخرى، أكدت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في مخيم طولكرم من عدة محاور بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، مشيرة إلى أنها فجرنا عددا من العبوات بآليات وجنود الجيش الإسرائيلي وحققت إصابات مباشرة.
 
وأظهرت مشاهد اشتعال النيران في جرافة عسكرية بعد استهدافها، وقال الإعلام الإسرائيلي إن جنديا إسرائيليا أصيب في تفجير عبوة ناسفة بمخيم طولكرم.
 
كذلك، تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن انفجار طائرة مسيرة انتحارية إسرائيلية داخل مخيم طولكرم من دون الإفادة عن سقوط إصابات.
 
وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت منذ ساعات الليل مداخل مخيم طولكرم وفرضت طوقا أمنيا في محيطه، وحاصرت مستشفيات المدينة، ودمرت البنية التحتية في عدة محاور.
روسيا اليوم
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