قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 14 شخصا إثر قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، فجر وصباح اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عددا من المواطنين قتلوا وجرحوا، فجر الخميس، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أكدت مصادر صحية مقتل أم وطفلها في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو دقة جنوب شرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما قتل ثلاثة مواطنين، صباح الخميس، وأصيب 4 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الدباكي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، بينما شهدت مناطق شرق دير البلح قصفا مدفعيا مكثفا.

وكان 11 مواطنا قتلوا وأصيب آخرون في وقت سابق فجر اليوم، في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمودة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 40223، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92981 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.