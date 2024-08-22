living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس استخبارات الجيش الإسرائيلي الجديد: هذه الخطة المقبلة

22
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وصف رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الذي تم تعيينه مؤخرا، أحداث السابع من أكتوبر، بأنها "فشل مؤلم سيبقى في كياني للأبد".
 
وقال الجنرال شلومي بيندر: "الفشل المؤلم الذي أدى إلى اندلاع الحرب، والثمن الباهظ الذي دفعناه، سيبقى محفورا في كياني إلى الأبد. ومع ذلك، لا يجوز لنا أن نتراجع ولا أن نستسلم".
 
وأضاف: "لدينا فرصة أن نكتب الفصل التالي من تاريخنا، وتحديد ما سيتم سرده فيه".
 
ووصف الحرب الجارية في غزة: "نحن في خضم حرب عادلة، طويلة وصعبة، وقد تتوسع أكثر، وسنواصل الإصرار على تحقيق أهدافه".
 
وشدد: "علينا أن نكرس جهودنا لإعادة 109 من المختطفين في قطاع غزة. هذه مهمة وطنية وأخلاقية عليا وملحة".
 
الخطة المقبلة
 
وقال بيندر: "علينا أن نستمر في تعزيز استعداداتنا لتوسع الحرب في الشمال، وبناء بنية تحتية استخباراتية قوية لإسرائيل للدفاع والهجوم في ساحات أبعد، كما أثبتت هذه الشعبة قدرتها على القيام بذلك ببراعة، في الآونة الأخيرة".
 
وأضاف: "علينا أن نواصل السعي نحو النصر، تفكيك حماس وقدراتها بشكل منهجي، وخلق الأمن على جميع الحدود، لكي يتمكن سكان الشمال والجنوب من العودة إلى بيوتهم".
 
ليس لإسرائيل جيش آخر
 
وقال بيندر: "نحن في زمن حرب، زمن لنحمي، زمن لنبني. في خضم جهدنا الرئيسي، لتحقيق النصر وهزيمة عدونا، سنحتاج أيضًا إلى تخصيص وقت للشفاء وإصلاح الجراح."
 
 وأضاف: "ليس للشعب اليهودي دولة أخرى، وليس لدولة إسرائيل جيش آخر، وليس لجيش الدفاع جهاز استخبارات آخر."
 
تعيين بيندر
 
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت بإنهاء رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا مهامه الأربعاء المقبل، بعد 4 أشهر من إعلان استقالته من منصبه.
 
ويعد هاليفا من أول الشخصيات العسكرية الإسرائيلية التي أعلنت عن استقالتها من منصبها على خلفية السابع من أكتوبر.
 
وسيتسلم الجنرال شلومي بيندر منصب رئيس شعبة الاستخبارات الجديد بعد أن شغل منصب قائد شعبة العمليات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   