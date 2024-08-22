فيديو.. حادث مروري "ضخم" بين 12 سيارة في مصر

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أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حادثا مروريا وضخم وقع في الطريق الدائري بمصر، فجر اليوم الأربعاء.

وحسب وسائل إعلام مصرية فقد نتج الحادث عن تصادم أكثر من 12 سيارة في أعلى الطريق الدائري عند نفق حازم حسن القادم من أكتوبر باتجاه المريوطية في الجيزة.

وأظهر التحقيقات الأولية أن سبب الحادث كان "صادم سيارتي نقل أحدهما تحمل مواد بناء "رمال"، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق، وتلاها قيام سيارة نقل بدهش عدد من السيارات المتوقفة" مما تسبب في حالة من الفوضى في الطريق.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم إرسال 12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم عدد من السيارات، في محيط ميدان الرماية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "الحادث لم يسفر عن أي وفيات، بينما أصيب 24 مواطنا، وقد تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ11 منهم في موقع الحادث".

وأضافت أنه تم نقل مصابين إثنين إلى مستشفى الهرم، ونقل 11 آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.