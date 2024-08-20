"يديعوت أحرونوت" تكشف تفاصيل المقترح الأميركي..

A + A -

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقترح الوساطة الأميركي الذي يبحث تنفيد هدنة في غرة والتوصل لوقف إطلاق النار، إذ "يقضي بإعطاء الأولوية لإطلاق سراح النساء والمجندات والمحتجزين الأحياء".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنّ مقترح الوساطة الأميركي يقضي في هذه المرحلة "بالإفراج عن أفرام منغيستو وهشام السيد وهما إسرائيليان متحتجزان في غزة منذ سنوات."

وقالت إنّ "المقترح يفصل قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم بمن فيهم 47 أسيرا محررا في صفقة شاليط وتم اعتقالهم مرة أخرى."

وأردفت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "المقترح الأميركي يؤكد أنه لإسرائيل حق فيتو على أسماء 65 من بين 150 أسيرا من المحكوم عليهم بمدد طويلة."