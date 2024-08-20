"ما عرض علينا مؤخرا يشكل انقلابا"... حماس: تصريحات بايدن وبلينكن "ادعاءات مضللة"

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اشارت حركة "حماس" الى انها تابعت باستغراب واستهجان شديدين تصريحات الرئيس الاميركي جو بايدن التي ادعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار.

واوضحت حماس في بيان لها، "نؤكد أن تصريحات بايدن ووزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن ادعاءات مضللة ولا تعكس حقيقة موقفنا الحريص على الوصول إلى وقف العدوان".

وذكرت "حماس" بان ما عرض علينا مؤخرا يشكل انقلابا على ما وصلت إليه الأطراف يوم 2 تموز والمرتكز على إعلان بايدن نفسه، وما عرض مؤخرا يعد استجابة ورضوخا أمريكيا لشروط الإرهابي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجديدة ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع غزة.

واردفت حماس: "الوسطاء بقطر ومصر يعلمون أن الحركة تعاملت بإيجابية في كل المفاوضات، وأن نتانياهو يعرقل دائما التوصل لاتفاق".