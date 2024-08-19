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مسؤول إسرائيلي: لن نسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى غزة

19
AUGUST
2024
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب لن تسمح بتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من القيادات في السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى قطاع غزة.
 
وقال المصدر أن إسرائيل "لن تسمح له (عباس) بالوصول إلى غزة".
 
وأعلنت القيادة الفلسطينية الأحد عن بدء ترتيبات وتنسيق دولي للتحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني قطاع غزة.
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن إسرائيل ليست على علم بطلب عباس الذهاب إلى غزة، لكن الرئاسة الفلسطينية قالت أنها ستبلغ اسرائيل بذلك.
 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هدف الزيارة هو "من أجل أن يكون الرئيس والقيادة مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".
 
وأكدت الوكالة أنه تم التواصل مع الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن.
روسيا اليوم
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