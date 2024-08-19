تبون: الجيش الجزائري جاهز بمجرد فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة لإرسال المساعدات وإعادة الإعمار

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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المترشح للانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر القادم، إن جيش بلاده "جاهز بمجرد فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة".

وفي خطابه في اليوم الرابع من الحملة الانتخابية، قال تبون من مدينة قسنطينة: "لن نتخلى عن فلسطين بصفة عامة ولا عن غزة بصفة خاصة"، مضيفا: "أقسم لكم بالله، لو أنهم ساعدونا وفتحوا الحدود بين مصر وغزة... فهناك ما يمكننا القيام به".

وتابع "لقد قطعت وعدا.. والجيش جاهز بمجرد فتح الحدود والسماح لشاحناتنا بالدخول، سنبني في ظرف 20 يوما 3 مستشفيات، وسنرسل مئات الأطباء ونساعد في بناء ما دمره الصهاينة".

وكان الرئيس الجزائري أعرب في مناسبات عديدة عن دعم بلاده الكامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها قضية مقدسة.