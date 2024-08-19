قتله وأحرقه.. تفاصيل جريمة بشعة بطلها حارس بناية في الأردن

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في أقل من 24 ساعة، فكت الأجهزة الأمنية الأردنية خيوط جريمة قتل وقعت في منطقة شفا بدران شمالي العاصمة عمان، راح ضحيتها أحد الشبان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، إن بلاغا ورد فجر الأحد بوجود حريق في بناية قيد الإنشاء في منطقة شفا بدران، حيث تحركت كوادر الدفاع المدني والشرطة للمكان للتعامل مع الحريق.

حريق وجثة

وأضاف الناطق الإعلامي أنه أثناء التعامل مع الحريق عثر على جثة أحد الأشخاص وقد تعرضت للحرق وجرى الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، والذي أكد تعرضها للعنف والطعن قبل الحرق، وتم تشكيل فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان لمتابعة التحقيقات.

وأكد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة تمكن من حصر الاشتباه بشخص يعمل حارساً للمبنى قيد الإنشاء، وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور طعنا إثر خلاف لحظي حصل بينهما، وأنه قام بإشعال النيران بالمكان بعد ذلك، وسيتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.a