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اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية

19
AUGUST
2024
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اقتحمت القوات الإسرائيلية مدنا بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الشباب الفلسطينيين، فيما أصيب آخرون بالرصاص الحي في البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة.
 
وأصيب 4 شبان بالرصاص واعتقل آخر اليوم الإثنين خلال اقتحام قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي البلدة القديمة من مدينة نابلس.
 
وأفادت مصادر بأن "عددا من آليات الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل وفي محيط البلدة القديمة وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة، وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية، عقب اقتحام القوات الخاصة المنطقة".
 
وأضافت المصادر أن "مواجهات اندلعت في البلدة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة ما أدى حسب الهلال الأحمر إلى إصابة 4 شبان بالرصاص الحي، واعتقل شاب آخر".
 
واعتقلت القوات الإسرائيلية، خلال اقتحام منطقة هندازة شرق محافظة بيت لحم، خمسة شبان.
 
وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال اعتقلت طالبة في جامعة بيرزيت، بعد مداهمة منزل ذويها في منطقة رام الله التحتا".
 
وأشارت المصادر إلى أن الطالبة معتقلة سابقة وأفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة، وقد اعتقلت حينها في العشرين من نوفمبر 2023.
 
واعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين شابا من مدينة طولكرم.
 
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب (32 عاما) أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري قرب مدينة أريحا، علما أنه معتقل سابق.
 
وتتكرر عمليات اقتحامات مدن وبلدات الضفة الغربية من طرف الجيش الإسرائيلي، وسط تصاعد أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. 
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