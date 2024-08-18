اعلام العدو: رصد مسيرة محتملة لحزب الله قرب منزل نتنياهو على البحر

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أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه تم رصد طائرة مسيرة محتملة لحزب الله، بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شاطئ البحر المتوسط. بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إنه "على الرغم من عدم وجود تأكيد بصري أثناء الحادث الذي وقع، أول أمس الجمعة، لم يستبعد المسؤولون العسكريون وسلاح الجو الإسرائيلي تماما احتمال إطلاق مركبة جوية صغيرة مسيرة من لبنان.

وأكدت المصادر أن نتنياهو لم يكن في المنزل أثناء الحادث المذكور.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فقد أفاد سلاح البحرية الإسرائيلي بأنه تمت رؤية طائرة مسيرة محتملة قبالة ساحل البحر المتوسط، بالقرب من قيسارية، يوم الجمعة، مما أثار مخاوف بشأن محاولة مراقبة محتملة لحزب الله تستهدف منزل نتنياهو القريب على الشاطئ.

وأضافت الصحيفة أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية كانت تقوم بدورية قبالة ساحل قيسارية أبلغت عن طائرة مسيرة مشبوهة تحوم في المنطقة.

واشتبه المسؤولون في البداية في أنها قد تكون طائرة استطلاع مسيرة أطلقها حزب الله، ربما في محاولة لالتقاط لقطات من مقر إقامة نتنياهو على شاطئ البحر لإصدارها في المستقبل.