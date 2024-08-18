living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعلام العدو: رصد مسيرة محتملة لحزب الله قرب منزل نتنياهو على البحر

18
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه تم رصد طائرة مسيرة محتملة لحزب الله، بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شاطئ البحر المتوسط. بحسب  ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إنه "على الرغم من عدم وجود تأكيد بصري أثناء الحادث الذي وقع، أول أمس الجمعة، لم يستبعد المسؤولون العسكريون وسلاح الجو الإسرائيلي تماما احتمال إطلاق مركبة جوية صغيرة مسيرة من لبنان.
وأكدت المصادر أن نتنياهو لم يكن في المنزل أثناء الحادث المذكور.
ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فقد أفاد سلاح البحرية الإسرائيلي بأنه تمت رؤية طائرة مسيرة محتملة قبالة ساحل البحر المتوسط، بالقرب من قيسارية، يوم الجمعة، مما أثار مخاوف بشأن محاولة مراقبة محتملة لحزب الله تستهدف منزل نتنياهو القريب على الشاطئ.

وأضافت الصحيفة أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية كانت تقوم بدورية قبالة ساحل قيسارية أبلغت عن طائرة مسيرة مشبوهة تحوم في المنطقة.

واشتبه المسؤولون في البداية في أنها قد تكون طائرة استطلاع مسيرة أطلقها حزب الله، ربما في محاولة لالتقاط لقطات من مقر إقامة نتنياهو على شاطئ البحر لإصدارها في المستقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   