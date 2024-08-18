بلينكن يصل إلى إسرائيل اليوم

A + A -

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ال‬يوم، في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف للنار في غزة، من شأنه أن ينهي الحرب المستمرة منذ 10 أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بحسب ما جاء في وكالة "رويترز".

ويشير المسؤولون الأميركيون إلى وجود تفاؤل جديد بإمكانية إتمام الاتفاق، ولكنهم حذروا أيضا من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.