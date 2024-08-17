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قيادي بحماس: واشنطن ترواغ بالمفاوضات لاحتواء الرد الحتمي للمحور على «اسرائيل»

17
AUGUST
2024
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كشف قيادي في حماس لـ «الديار» ان أميركا تخادع وتراوغ في المفاوضات في الدوحة في ظل رد حتمي من المحور على «اسرائيل» حيث تسعى واشنطن الى تطويقه واحتوائه من خلال إشاعة أجواء ان هناك فرصة لوقف اطلاق النار في غزة. انما الحقيقة اضحت واضحة للجميع، فالولايات المتحدة الاميركية بمناوراتها ونفاقها وأهدافها غير المعلنة باتت مكشوفة، سيما ان واشنطن مستمرة في تزويد حليفتها «اسرائيل» باسلحة وذخائر ليبقى الكيان العبري قويا وقادرا على مواصلة عدوانه، سواء على حماس او على المدنيين الأبرياء في غزة.
وأضاف القيادي ان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لا يصدق بأي كلمة تصدر عنه، بل يكذب دائما، وخير دليل على ذلك انه الان يطالب حماس بقبول مقترح مبادئ 27 ايار الذي تراجع عنه في هذه المفاوضات الأخيرة واضعا شروطا جديدة أبرزها مواصلة سيطرة «اسرائيل» على محور فيلادلفيا ونتساريم كما لا يزال نتنياهو يضع فيتو على إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين من السجون «الاسرائيلية».
ولفت: في لبنان ان ما يقوم به نتنياهو يدل بشكل واضح انه لا يريد التوصل الى وقف اطلاق النار وصفقة تبادل الرهائن.

الديار
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