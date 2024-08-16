"الخطر المتزايد للتصعيد من إيران وحزب الله"... بين اوستن وغالانت!

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن "الوزير لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت ناقشا الخطر المتزايد للتصعيد من إيران وحزب الله والجماعات الموالية لطهران في الشرق الأوسط"، بحسب "روسيا اليوم".



وأضاف البنتاغون، "أبلغ الوزير أوستن الوزير غالانت أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التخطيط للهجوم من إيران ووكلائها وأنها في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية الأفراد والمرافق الأميركية".



وأشار إلى أن أوستن وغالانت ناقشا "التقدم المُحرز نحو تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، بما في ذلك ثمانية أميركيين، تحتجزهم حماس في غزة".





هذا وأصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة اليوم الجمعة، بيانا بشأن قمة الدوحة اشار الى ان "الطريق أصبح الآن ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".



وتم يوم أمس الخميس استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين بقطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة.



وعقدت الجولة الجديدة من المحادثات بحضور رئيس جهاز مخابرات العدو الإسرائيلي ديفيد بارنياع ونظيريه الاميركي بيل بيرنز والمصري عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.