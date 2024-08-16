كيربي: نعتقد أننا قادرون على تحقيق اتفاق بشأن غزة لكن ذلك سيتطلب بعض التنازلات الإضافية

أشار مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إلى أنّ "مفاوضات الدوحة خطوة إيجابية لكن هناك الكثير من العمل يجب القيام به"، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
إلى ذلك، قال كيربي: "ما حدث من عنف بإحدى قرى الضفة من قبل مستوطنين إسرائيليين مروع ويجب أن يتوقف لأنه يتناقض مع السلام.. نعتقد أن هناك حاجة للقيام بالمزيد من قبل الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف عنف المستوطنين"، وأعلن "أننا لا نستبعد اتخاذ أي إجراءات ضد عنف المستوطنين".
وفي وقت سابق، كشفت سلطات قطر وأميركا ومصر، في بيان مشترك، أنّ "الوسطاء سيواصلون العمل في الأيام المقبلة بشأن تفاصيل تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في غزة"، وذلك عقب جولة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.
وجاء في البيان أنّ "الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح قدمته واشنطن"، وأشار إلى أنّ "المسؤولين من حكوماتنا سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل".
وجاء في البيان المشترك بأنّ "الطريق أصبح ممهدا لاتفاق وإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لغزة وتهدئة التوترات الإقليمية".