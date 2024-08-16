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أميركا تعلق على هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

16
AUGUST
2024
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قال البيت الأبيض، الجمعة، إن "هجمات المستوطنين العنيفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".
 
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع المجتمعات من الأذى، وهذا يشمل التدخل لوقف مثل هذا العنف، ومحاسبة جميع مرتكبيه".
 
وكشف الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تفاصيل الحادث، الذي وصفه بـ"الخطير"، والذي وقع في قرية "جيت" بالضفة الغربية.
 
وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، على حسابه في منصة "إكس":
 
 
دخل عشرات المواطنين الإسرائيليين، بعضهم ملثم، إلى قرية جيت في الضفة الغربية، وأشعلوا النار في مركبات ومباني القرية، ورشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة.
   
اعتقلت قوات الأمن مواطنا إسرائيليا وتم تسليمه إلى الشرطة الإسرائيلية لتلقي العلاج.
 
تم الاطلاع على التقرير الخاص بوفاة فلسطيني خلال الحادثة.
 
في أعقاب الحادث الخطير، تم فتح تحقيق مشترك من قبل الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية.
   
يدين الجيش الإسرائيلي أحداثا من هذا النوع والمثيرين الذين يمسون بالأمن والقانون والنظام ويصرفون الجيش وقوات الأمن عن مهمتهم الأساسية المتمثلة في إحباط الإرهاب وحماية أمن السكان.
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