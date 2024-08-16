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العراق يؤجل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي

16
AUGUST
2024
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العراق طلب تأجيل انتهاء مهمة قوات التحالف العراق طلب تأجيل انتهاء مهمة قوات التحالف أعلن العراق، الخميس، تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد، بسبب ما وصفها بالتطورات الأخيرة، والتي لم يحددها.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن "اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية التي تضم مسؤولين من البلدين ناقشت تفاصيل سحب المستشارين من المواقع العسكرية".

 

وأضاف البيان: "ركزت أعمال اللجنة العسكرية العليا خلال الأشهر الماضية على تقييم خطر تنظيم داعش بهدف الوصول إلى موعد نهائي لإنهاء المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب". وأردف البيان: "وعلى هذا الأساس سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق وشملت هذه النقاشات تفاصيل تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع".

تقديرات أميركية بهجوم إيراني كبير على إسرائيل تقديرات أميركية بهجوم إيراني كبير على إسرائيل هذا الأسبوع ولفت إلى أنه "لم يبق سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى، كنا قريبين جدا من الإعلان عن هذا الاتفاق ولكن بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق".

ويستضيف العراق 2500 جندي أميركي رغم وجود فصائل مسلحة موالية لإيران في البلاد. وقالت مصادر عراقية إن بغداد تريد أن تبدأ قوات التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب في سبتمبر القادم وإنهاء عمل التحالف رسميا بحلول سبتمبر 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأميركية بصفة استشارية وفق تفاوض جديد.

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