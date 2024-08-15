عباس يلتقي إردوغان: صمت بعض الدول الغربية “غير مقبول”!

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التقى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، وبحثا في وقف إطلاق النار في غزة والسلام، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقال مكتب إردوغان إن المسؤولين تناولا في القصر الرئاسي “المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية” فضلا عن “الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم والسلام”.

وخلال المباحثات مع عباس، حمل إردوغان مجددا بقوة على صمت بعض الدول الغربية إزاء حصيلة الضحايا المرتفعة للغاية في غزة مؤكدا أن هذا الأمر “غير مقبول” على ما أضاف مكتبه.

وقال أيضا إن على كل الدول ولا سيما بلدان العالم الإسلامي، زيادة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون توقف إلى الفلسطينيين.