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"إيران لن تنتظر انتهاء القمة"... تقديراتٌ ترجّح: الهجوم الليلة أو غداً

14
AUGUST
2024
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كشفت تقديرات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إيران قد تشن هجوما وشيكا على إسرائيل في أقرب وقت ولن تنتظر انتهاء عقد القمة، غدا الخميس، في قطر الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وبحسب التقديرات في إسرائيل، فإن الإيرانيين لا يريدون الانتظار إلى ما بعد القمة في قطر، ومن المحتمل أن يتم الهجوم يوم غد الخميس أو حتى اليوم الأربعاء وفق ما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية.

يعزز هذا الاتجاه تأجيل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته للشرق الأوسط التي كانت مقررة الأربعاء، وذلك على خلفية حالة عدم اليقين بشأن الهجوم الإيراني.

 


وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تراقب التوترات في الشرق الأوسط.

وأضاف كيربي:"يعتقد الإسرائيليون أن هناك احتمالا متزايدا أن تقوم إيران ووكلاؤها بشن هجوم في الأيام المقبلة".

وتابع، "نحن نشارك هذا القلق ولهذا السبب نقوم بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الآخرين في المنطقة. ولهذا السبب تحدث الرئيس (الرئيس الأميركي جو) بايدن هاتفيا مع نظرائه في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بطريقة تحمي إسرائيل والمضي قدما في اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة".

من جانبها ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه سيتم تأجيل المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة واتفاق التبادل في الدوحة يوم الخميس، إذا شنت إيران هجوما قبل ذلك الموعد.

وفي ظل التوترات، ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الحكومة البريطانية تعد خطة لإنقاذ مواطنيها من إسرائيل، في وسائل الإعلام وأن إيران ستشن هجوما في لندن، وتشير التقديرات إلى أن هناك ما لا يقل عن 60 ألف شخص يحمل الجنسية البريطانية في إسرائيل

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