الجزائر.. توقيف 3 أشخاص تسببوا في حرق أكثر من 10 هكتارات من المساحات الغابية في تيزي وزو

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تمكن الدرك الجزائري يوم الثلاثاء من توقيف 3 أشخاص تسببوا في حرق أكثر من 10 هكتارات من المساحات الحراجية بقرية تزروت بذراع الميزان في ولاية تيزي وزو.

ووفقا لبيان أصدرته قيادة الدرك فإن وقائع القضية تعود إلى ليلة 11أغسطس على الساعة العشرة ليلا حيث كان 3 أشخاص تتراوح أعمارعهم ما بين 21 و38 سنة يحتفلون بحفل زواج صديقهم "س. ب.".

وأضاف البيان أن الأشخاص الثلاثة قاموا بإشعال الألعاب النارية ورميها وسط الحشائش على حافة الطريق بقرية تزروت ببلدية ذراع الميزان.

وأدت الألعاب النارية بعد مدة قصيرة إلى اشتعال النيران مخلفة خسائر مادية وحرق ما يزيد عن 10 هكتارات من المساحات الغابية.

وأكدت قيادة الدرك أنه سيتم مثول الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.