مراهقة تقتل والدها طعناً في الأردن.. والسبب خلاف عائلي

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أقدمت مراهقة أردنية عشرينية، على طعن والدها (ز.ي) بأداة حادة في مخيم حطين بمحافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان؛ إثر خلافات عائلية، وما لبث أن فارق الحياة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت"، إن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور للمكان وإلقاء القبض على الفتاة ونقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي، حيث جرى تحويل القضية للقضاء.

ورصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" جرائم القتل الأسرية التي وقعت في الأردن خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بواسطة مرصد تضامن الدوري الذي يعتمد على تصريحات مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام المحلية.

انخفاض في جرائم القتل الأسرية

وبحسب الرصد تبين أن جرائم القتل الأسرية للنصف الأول من عام 2024 انخفضت عن النصف الأول من عام 2023 بنسبة 25%، إلا أن الجرائم التي وقعت في 2024 أكثر عنفًا وإيذاءً من 2023.

وتشير "تضامن" إلى أن عدد الجرائم التي وقعت في النصف الأول من 2024 بلغت 10 جرائم (نتج عنها 12 ضحية منها 9 إناث، و3 ذكور) مقابل 15 جريمة قتل أسرية في الأردن نتج عنها (16 ضحية منها 12 أنثى و4 ذكور) في النصف الأول من عام 2023، جميعها في داخل حدود الأسرة الواحدة.