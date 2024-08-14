living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية في طوباس بالضفة الغربية

14
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بدء عملية أمنية في طوباس وطمون شمال شرقي الضفة الغربية، فيما شهدت المنطقة صباحا اشتباكات عنيفة بين القوات المقتحمة ومسلحين فلسطينيين.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "باشرت قوات الأمن عملية لإحباط الأنشطة الإرهابية في قريتي طوباس وطمون في منطقة الأغوار. حتى الآن قضت القوات على مخرب واحد وأصابت آخرين خلال اشتباكات. كما اعتقلت القوات عددا من المطلوبين وصادرت وسائل قتالية". 
 
وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت صباح اليوم، بأن اشتباكات دارت بين مسلحين فلسطينيين، من كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى، والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت طوباس وطمون، وحاصرت منزلا وقصفته بقذائف إنيرغا، وشنت غارات جوية باستخدام الطيران المسيرة.
 
وأفيد عن مقتل الأسير المحرر فايز فواز دراغمة "أبو عامر" بعد حصاره وقصفه في منزل بطوباس، فيما احتجزت القوات الإسرائيلية جثمانه.
 
بالمقابل قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات هيلكوبتر مروحية نقلت إصابات لجنود إسرائيليين في طوباس، مؤكدة إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية واحدة على الأقل بانفجار عبوة ناسفة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   