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المغرب.. الأمن يحل لغز اختطاف مواطن بلجيكي بمراكش

14
AUGUST
2024
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قاد تنسيق بين مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني وعناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش مساء الاثنين إلى توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في اختطاف واحتجاز مواطن من جنسية بلجيكية.
 
وأفاد بلاغ أمني بأن الشخصين اللذين تم إيقافهما يبلغان من العمر 38 و34 سنة، أحدهما مواطن فرنسي من أصول مغربية.
 
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه الحامل للجنسية الفرنسية متورط في تحريض المشتبه فيه الثاني على اختطاف الضحية واحتجازه باستخدام العنف داخل شقة بمدينة مراكش، مشيرا إلى أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن تمكنت من تحديد مكان تواجد الضحية وتحريره وعليه آثار كدمات وعنف جسدي.
 
ويضيف البلاغ أنه وحسب المعطيات المتوفرة إلى حدود هذه المرحلة من البحث، فإن معاملات تجارية مشبوهة قد تكون هي الدافع الأساسي لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية خصوصا وأن المشتبه فيه الرئيسي متورط في قضية جارية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال.
 
وأشارت السلطات في بيانها إلى أنه تم نقل الضحية للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والوقوف على طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل من أطرافها، وكذا رصد دوافعها وخلفياتها المباشرة.
روسيا اليوم
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