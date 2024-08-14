الجزائر.. حجز 132 كغ من الكوكايين وأكثر من 4 ملايين قرص مهلوس

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كشفت المديرية العامة للجمارك الجزائرية حصيلة العمليات المحققة من طرف الجمارك خلال النصف الأول من سنة 2024.

وحجزت الجمارك خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 3.24 طن من الكيف المعالج، وأكثر من 4 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى 132 كغ من الكوكايين وحوالي 7 كغ من مخدر "البانغو".

وتظهر الحصيلة أنه تم حجز 13194 لتر من المشروبات الكحولية، وأكثر 613276 علبة سجائر و11647 كغ من التبغ.

وجاءت تدخلات الجمارك عبر كامل الإقليم الجمركي فضلا عن المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وذلك في إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

ووفقا لبيانات المديرية العامة للجمارك، فقد نفذت المصلحة 536 عملية أسفرت عن حجز سلع بقيمة 6.207 مليار د.ج.، بينما تجاوزت قيمة الغرامات المترتبة على هذه الجرائم الاقتصادية 61.522 مليار د.ج.

واستخدم المهربون 570 مركبة بين سيارات سياحية ونفعية وشاحنات وجرارات ومقطورات ودراجات نارية وحيوانات، فيما وصل عدد المتورطين في هذه العمليات 833 شخصا حسب المصدر ذاته.

وحجزت الجمارك خلال الفترة نفسها على 127.000 د.ج. من العملات المزورة و6750 من العملات الأجنبية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية