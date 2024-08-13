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“وول ستريت جورنال”: رسالة من السنوار إلى الوسطاء قبل المفاوضات

13
AUGUST
2024
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قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بعث رسالة للوسطاء، قال فيها إنه إذا كانت “إسرائيل” جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فيجب عليها أولا وقف عملياتها العسكرية في غزة.

وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرسالة نقلها السنوار إلى الوسطاء العرب، مساء امس الاثنين.

وتقول الصحيفة إن “إسرائيل” من غير المرجح أن تلبي مثل هذا الطلب، والتي قالت سابقا إنها عازمة على تحقيق هدفيها المزدوجين المتمثلين في هزيمة حماس وتأمين عودة الرهائن.

 

وتضغط الولايات المتحدة من أجل عقد جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هذا الأسبوع في محاولة أخيرة لجلب الهدوء إلى القطاع وتحرير الرهائن في غزة بعد أكثر من 10 من بدء الحرب.

وتوقفت المفاوضات بين “إسرائيل” وحماس لعدة أشهر وسط تبادل الاتهامات من الجانبين.

ومن المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة فريقا من كبار المسؤولين إلى المنطقة هذا الأسبوع، على أمل التغلب على العقبات والتوصل إلى اتفاق في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لهجوم إيراني محتمل وتصعيد آخر.

ودعت الولايات المتحدة ومصر وقطر الأطراف إلى استئناف المحادثات يوم الخميس، ووعدت بتقديم مقترحاتها الخاصة لسد الفجوات المتبقية إذا لزم الأمر. وقالت إن “إسرائيل” رحبت بالدعوة، في حين لم يؤكد مسؤولو حماس بعد ما إذا كانوا سيشاركون.

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