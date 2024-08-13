الداخلية الكويتية تعتقل المتهم بالسطو المسلح على مكتب صرافة في الفنطاس

A + A -

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد ضبط المتهم بعملية سطو مسلح على مكتب صرافة بعد اقتحامه في الفنطاس.

وذكرت الوزارة في بيان نشر عبر منصة "إكس"، جاء فيه: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مباحث محافظة الأحمدي) من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب واقعة السطو المسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة الفنطاس".

وأوضح البيان أن المتهم قام باقتحام مكتب الصرافة مستخدما سلاحا ناريا ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة من خلال سرقة مركبة أجرة عن طريق إشهار السلاح المستخدم في الواقعة.

وأضاف البيان أنه فور ورود البلاغ واصل رجال المباحث العمل على مدار الساعة لجمع المعلومات والاستدلالات وبعد التحريات وبتتبع خط سير المتهم من خلال كاميرات المراقبة توصل رجال المباحث إلى كافة بياناته.

وأكد البيان أنه تم ضبط المتهم بعد استصدار الإذن القانوني اللازم وإقراره بما نسب إليه كما أقر لرجال المباحث عن مكان إخفاء السلاح الناري وجار إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.