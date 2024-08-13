المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية يصدر بيانا حول زلزال سوريا

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أصدر المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية بيانا حول الزلزال الذي ضرب مدينة حماة وسط سوريا.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، بأن قوة الهزة الأرضية التي ضربت سوريا تصل لـ 5.42 درجة بمقياس ريختر، وعلى عمق 29.54، وخط العرض 35.39 شمالا، وخط طول 37.27 شرقا.

وأكد بأنه لم يرد للمعهد حتى الآن الشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات داخل مصر.

في سياق آخر، أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، شعر به سكان شمال إسرائيل.

وشهد لبنان، مساء الاثنين 12 أغسطس 2024، وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، حيث شعر بهذه الهزة الأرضية سكان كل من: لبنان، سوريا، وتركيا.

ووقعت الهزة الأرضية التي ضربت لبنان مساء أمس على بعد 1 كيلو متر من زغرين في سوريا، وشعر بها السكان هناك.