living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية يصدر بيانا حول زلزال سوريا

13
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدر المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية بيانا حول الزلزال الذي ضرب مدينة حماة وسط سوريا.
 
وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، بأن قوة الهزة الأرضية التي ضربت سوريا تصل لـ 5.42 درجة بمقياس ريختر، وعلى عمق 29.54، وخط العرض 35.39 شمالا، وخط طول 37.27 شرقا.
 
وأكد بأنه لم يرد للمعهد حتى الآن الشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات داخل مصر.
 
في سياق آخر، أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، شعر به سكان شمال إسرائيل.
 
وشهد لبنان، مساء الاثنين 12 أغسطس 2024، وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، حيث شعر بهذه الهزة الأرضية سكان كل من: لبنان، سوريا، وتركيا.
 
ووقعت الهزة الأرضية التي ضربت لبنان مساء أمس على بعد 1 كيلو متر من زغرين في سوريا، وشعر بها السكان هناك.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   