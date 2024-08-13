إسرائيل تضع جيشها في حالة التأهب القصوى

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قال مصدر مطلع إن إسرائيل وضعت جيشها على مستوى التأهب العالي للمرة الأولى هذا الشهر بعد ملاحظة استعدادات إيران وحزب الله لتنفيذ هجمات، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقال المصدر إن إسرائيل لا تعرف ما إذا كانت الهجمات وشيكة بالفعل، لكنها تتحرك بحذر.

واتخذت إيران خطوات تحضيرية كبيرة في أنظمة الصواريخ والطائرات بدون طيار مماثلة لتلك التي اتخذتها قبل الهجوم على إسرائيل في أبريل، حسبما قال كبار المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين، بحسب مراسل موقع أكسيوس.

ومع ذلك، أكدوا على أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تعرفان الوقت المحدد للهجوم.

ونقل مراسل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: "يشير الإيرانيون علناً (على الأرض) إلى تصميمهم على تنفيذ هجوم كبير بالإضافة إلى تصريحاتهم العامة بأن الهجوم سوف يتجاوز الهجوم الذي نفذوه في أبريل/نيسان. والتصريحات العامة الإيرانية لا تعكس أي تراجع".