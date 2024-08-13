عشرات الإصابات نتيجة الهزة الأرضية في مدينة حماة السورية

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أعلن مدير صحة مدينة حماة السورية ماهر يونس وقوع عشرات الإصابات نتيجة الهزة الأرضية.

وقال يونس في تصريح لإذاعة "شام إف إم": "إصابة 25 شخصا بجروح خفيفة ومتوسطة جراء حالة الهلع والخوف ومحاولتهم الهروب عقب الهزة الأرضية".

وأكد يونس نقل جميع المصابين إلى مشفى سلمية الوطني بريف حماة الشرقي.

وأعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل 4 هزات ارتدادية أضعف بعد هزة الساعة 23:55 وهي كالتالي:

هزة الساعة 00:02 ومركزها 62 كم شرق حماة بقدر 3.9 ريختر.

هزة الساعة 00:08 ومركزها 23 كم شرق حماة بقدر 2.4 ريختر

هزة الساعة 00:28 ومركزها 43 كم شرق حماة بقدر 2.4 ريختر

هزة الساعة 00:35 ومركزها 18 كم شرق حماة بقدر 3.1 ريختر.

وذكر موقع "emsc-csem" المتخصص برصد الهزات الأرضية والزلازل إن قوة الهزة هي 5.5 درجات على مقياس ريختر.

وأشار الموقع إلى أن مركز الهزة يقع على مسافة 23 كيلو متر شرق مدينة حماة.

وقال رئيس المركز الوطني السوري للزلازل رائد أحمد: "هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر شرق مدينة حماة الساعة 11:56".