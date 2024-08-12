بارولين عبّر للرئيس الإيراني عن قلق الفاتيكان من التصعيد في الشرق الاوسط

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عبرّ أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بارولين عن "قلق الكرسي الرسولي حيال إمكانية التصعيد في الشرق الأوسط"، مشددا على "ضرورة سلوك درب الحوار والتفاوض والسلام"، وذلك في مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



وتطرق الجانبان إلى قضايا ذات الاهتمام المشترك، وعبّر بارولين لمحاوره عن قلق الكرسي الرسولي حيال ما يجري في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة تفادي كل ما من شأنه أن يوسع رقعة النزاع، واعتماد درب الحوار والتفاوض والسلام.



وتندرج "مساعي الكاردينال بارولين في سياق النداءات العديدة التي أطلقها البابا فرنسيس من أجل إنهاء القتال الدائر في المنطقة، وتتماشى أيضا مع المساعي الدبلوماسية الدولية تفاديا للمزيد من التصعيد".