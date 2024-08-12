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عباس يؤكد وجود خطة لدى الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة

12
AUGUST
2024
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبيل زيارته لموسكو، إنه توجد لدى الحكومة الفلسطينية خطة لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة.
 
وأضاف الرئيس الفلسطيني في مقابلة مع وكالة تاس: "وفي إطار الحل السياسي الشامل، قدمت الحكومة الفلسطينية التي تنتظر الفرصة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، خطة لعودة اللاجئين بالإضافة إلى برنامج لإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك استئناف عمل المستشفيات والمدارس وإمدادات الكهرباء والمياه".
 
وأشار عباس إلى أن إعادة الإعمار على نطاق واسع تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتنفيذ حل سياسي على أساس القانون الدولي لتحقيق السلام والأمن بشكل شامل.
 
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن فلسطين، مستعدة لعقد مؤتمر دولي للسلام يتم خلاله فيه حل كافة جوانب الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.
 
وكانت تاس قد نقلت في وقت سابق عن السفارة الفلسطينية في موسكو، أن الرئيس الفلسطيني "لم يغير خططه" وسيصل العاصمة الروسية الاثنين 12 أغسطس.
 
وحسب "تاس"، فإن زيارة عباس ستستغرق يومين، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
روسيا اليوم
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