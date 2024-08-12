تونس.. توقيف رجل أعمال إيطالي يعمل محاسبا للمافيا

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ألقت وحدات الأمن في الحمامات شمال شرقي تونس القبض على رجل أعمال إيطالي يعمل محاسبا للمافيا في باليرمو صحبة صديقته بعد أن أجر منزلا في مدينة الحمامات منذ 3 أشهر واستقر به.

وذكرت إذاعة "ifm" أن عملية إيقاف رجل الأعمال الإيطالي أنجيلو سالفاتوري ستراكوزي (Angelo Salvatore Stracuzzi) تمت بالتنسيق مع وحدات أمنية إيطالية ومكتب الإنتربول.

وقالت "ifm" نقلا عن مصادرها إن عملية إيقاف رجل الأعمال جاءت بعد سلسلة من التحقيقات والتنسيق المحكم بين الوحدات الأمنية في تونس ونظيرتها الإيطالية خاصة في ظل خطورة المتهم الذي عرف بقربه من أجهزة المافيا الإيطالية التي تسعى من خلاله إلى التسلل إلى الهيكل الاقتصادي في إيطاليا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه بالرغم من التدابير الخاصة لمراقبة الكهل الإيطالي من مديرية مكافحة المافيا في بلده إلا أنه استطاع الفرار والاستقرار بمدينة الحمامات.

وأكدت المواقع الإيطالية عملية الإيقاف واعتبرتها انتصارا ثمينا لأجهزة الأمن التونسية والإيطالية.

كما أوضحت أن عملية ايقافه ستكشف عن شبكات المافيا التي تحاول المس بالاقتصاد الإيطالي وتهدد أمن وسلامة إيطاليا.

وكان ستراكوزي قد تلقى تدبيرا احترازيا في السجن أصدرته محكمة باليرمو، بتهمة نقل القيم بطريقة احتيالية، وتعطيل حرية المزادات والابتزاز، مع الظروف المشددة لأسلوب المافيا.

في الماضي، كان ستراكوزي قد تعرض لمصادرة الأصول وخضع لمراقبة أمنية خاصة، حيث كان يعتقد أنه قريب من "أغريجنتو كوزا نوسترا" (مافيا صقلية).

كما كشفت التحقيقات عن دوره النشط داخل منظمة أعمال مرتبطة بمافيا ليكاتا.