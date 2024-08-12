الداخلية المصرية تصدر بيانا عن مقتل شخص خطير مطلوب للعدالة

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قتل شخص مطلوب للعدالة مصنف بأنه شديد الخطورة، وأمين شرطةخلال تبادل لإطلاق النار حين داهمت قوات الأمن مقره لاعتقاله.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة" بالاتجار بالمواد المخدرة متخذا من مسكنه مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتبين من التحريات أن المتهم المذكور سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها السرقة بالإكراه.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان، مساء اليوم الأحد: "بناءً على هذه التحريات، تم إصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش مسكنه. عند محاولة القبض عليه، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق النار على القوات باستخدام بندقية خرطوش كانت بحوزته، مما أدى إلى مقتله واستشهاد أمين شرطة ناصر محمد عبدالسلام، الذي كان يعمل ضمن قوة مباحث قسم المرج".

وأضافت: "عقب الواقعة، تم العثور على البندقية المستخدمة في الحادث وعدد من الطلقات وكمية من مخدر البودر بحوزة الجاني. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".