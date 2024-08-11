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رئيس مجلس الشورى الإيراني: على إسرائيل انتظار انتقام شديد!

11
AUGUST
2024
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جدّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في الجلسة العلنية للمجلس، صباح اليوم الأحد، تأكيده أنّ إيران تعتبر الانتقام لدماء الشهيد إسماعيل هنية واجبها الوطني والديني.

وأكّد قاليباف، أنّ "على الكيان الصهيوني انتظار انتقام شديد من الشعب الإيراني".

وتعليقاً على المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل أمس في قطاع غزّة، شدّد على أنّ "مجزرة مدرسة التابعين في غزّة أثبتت من جديد أنّ الكيان الصهيوني وصمة عار على جبين الإنسانية"، مؤكّداً أنّ "الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة".

وأضاف أنّ جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشدّداً على أنّ إيران تدين بشدة مجزرة مدرسة "التابعين" وتدعو الدول الإسلامية لدعم المقاومة الفلسطينية بشكلٍ عملي للتصدي للجرائم الصهيونية.

ومؤخراً، أكدت ممثلية إيران في الأمم المتحدة أنّ لبلادها الحق في الدفاع المشروع، حيث "تمّ انتهاك أمن وسيادة طهران في العمل الأخير الذي قام به الكيان الإسرائيلي"، مشدّدةً على أنّ ذلك لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزّة.

وحينها، أوضحت أنّ الرّد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزّة، مع تأكيدها أنّ "التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزّة هو أولويتنا، وأيّ اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً لدينا".

يُذكر أنّ الاغتيال الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية في 31 تموز الشهر الماضي، جاء خلال زيارة قام بها إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

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