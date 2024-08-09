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مقتل 8 بغارات اسرائيلية على مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا

9
AUGUST
2024
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قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة، واستهدفت على وجه الخصوص، مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا، الى جانب مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر صحية أن 3 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة مطر غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 
كما قتل مواطنان جراء غارة مماثلة للاحتلال استهدفت منازل بمخيم المغازي وسط القطاع.
 
وذكرت مصادر محلية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في بلوك 4 بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل 3 وسقوط عدد من الجرحى، بينما قتل وأصيب عدد آخر جراء استهداف خيمة نازحين في منطقة الشوافين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.
 
 وواصل الجيش الإسرائيلي قصف المنازل وتفجيرها ونسف المربعات السكنية في محافظة رفح، حيث تم نسف عدة منازل غربي المدينة، بحسب "وفا".
 
واليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية "هجومية" في مدينة خان يونس بقطاع غزة.
 
وكان 39 مواطنا قتلوا، ظهر أمس الخميس، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة، ومنازل وسط وجنوب قطاع غزة.
 
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 39699 قتيلا، و91722 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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