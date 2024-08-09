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الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية جديدة في خان يونس

9
AUGUST
2024
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن بدئه عملية عسكرية "هجومية" في مدينة خان يونس بقطاع غزة.
 
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من 24 ساعة على إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للمدنيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن الجيش الإسرائيلي عن إخلاء وعملية عسكرية في خان يونس، ففي 27 يوليو الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان الأحياء الجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى "المنطقة الإنسانية" المستحدثة في المواصي.
 
وحينها، قال الجيش الإسرائيلي إن لديه "معلومات استخباراتية"، تفيد أن "حركة حماس تعمل في حدود المنطقة الإنسانية".
 
وحول العملية الجديد في خان يونس، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه يواصل نشاطه العملياتي الدقيق القائم على المعلومات الاستخباراتية في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة.
 
 وأشار في بيانه إلى أن قواته قامت، خلال اليوم الماضي، "بتفكيك الأسلحة والبنية التحتية الإرهابية الإضافية والقضاء على العشرات من الإرهابيين في المنطقة من خلال ضربات جوية إسرائيلية ونيران الدبابات وقذائف الهاون، وخلال القتال عن قرب".
 
وأضاف أن الفرقة 98 من الجيش "تعمل حاليًا ضد أهداف إرهابية في منطقة خان يونس أثناء تحديد وتفكيك الأسلحة والبنية التحتية الإرهابية".
 
وكانت إسرائيل أعلنت أمس عن إصابة ضابط بجراح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم إبلاغ عائلته.
 
بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، إن الدفاع الجوي اعترض صاروخا واحدا اجتاز أراضي قطاع غزة، وذلك بعد تنبيهات تم تفعيلها في مناطق عسقلان وزيكيم.
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