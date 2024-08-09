مستشار عباس: نأمل تعزيز الحوار الفلسطيني بعد اختيار السنوار

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عبر مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، الخميس، عن أمله في تعزيز الحوار الفلسطيني بعد اختيار يحيى السنوار رئيسا جديدا للمكتب السياسي لحركة حماس.

وقال الهباش لـ"سكاي نيوز عربية": "نأمل تعزيز الحوار الفلسطيني بعد اختيار السنوار"

واعتبر أنه يجب العودة لنظام سياسي فلطسيني واحد وحكومة واحدة وسلاح واحد، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني بحاجة لترتيب أوراقه لإنهاء الحرب والاحتلال".

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن:

قطاع غزة هو جزء من مسؤولية السلطة ولا يمكن القبول بغير ذلك.

حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني ولا يمكن القضاء عليها.

شعار القضاء على حماس ذريعة إسرائيلية لاستمرار الحرب.

وكانت شبكة التلفزيون الصيني العالمية،قد كشفت أن حركتي فتح وحماس قاما بالتوقيع على إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

وذكر التلفزيون الصيني المركزي أن الفصائل الفلسطينية أجرت حوارا للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو.

ولم يفلح الفصيلان الفلسطينيان المتنافسان في معالجة خلافاتهما السياسية منذ أن طرد مقاتلو حماس فتح من غزة في حرب قصيرة في عام 2007.

وتشعر واشنطن بالقلق من التحركات الرامية إلى المصالحة بين الحركتين لأنها تدعم السلطة الفلسطينية لكنها تحظر حماس باعتبارها جماعة إرهابية.