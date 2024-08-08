قطر وتركيا دعتا المجتمع الدولي لمنع التصعيد في الشرق الأوسط

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دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي زار أنقرة اليوم، "المجتمع الدولي للحؤول دون التصعيد في الشرق الأوسط في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية".



وجاء في بيان للرئاسة التركية: "أعلن الرئيس إردوغان إن إسرائيل تحاول رفع حدة التوتر في المنطقة بهجماتها في الأراضي الفلسطينية ولبنان، ويتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء العدوان الإسرائيلي الذي اشتد في الأيام الأخيرة".



واشار البيان الى ان "إردوغان يرى أن إسرائيل أثبتت مرة أخرى أنها لا تنوي التوصل لوقف لإطلاق النار، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".