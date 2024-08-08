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الكويت.. ضبط عصابة من جنسيتين عربيتين متخصصة في "تجارة الإقامات" مقابل مبالغ مالية

8
AUGUST
2024
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من ضبط عصابة من الجنسيتين السورية والمصرية متخصصة في تجارة الإقامات مقابل مبالغ مالية.
 
وقالت الداخلية في بيان نشرته على موقع "إكس": "استمرارا في توجيه الضربات الى تجار الإقامات.. ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية والمصرية متخصص في تجارة الإقامات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين الـ(350) و(1000) دينار كويتي للعامل الواحد".
 
وأوضح البيان "‏بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، تمكن قطاع شؤون الإقامة ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة - إدارة البحث والتحري - من ضبط تشكيل عصابي مكون من (6) أشخاص من الجنسية السورية والمصرية تورطوا بالإتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات".
 
وتابع ‏"وقاموا على أثرِ ذلك بتسجيل وجلب عدد من العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع، حيث تراوحت الأسعار من (350) حتى (1000) دينار لاستقدام العامل الواحد".
 
وأضاف "‏إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة كانوا لهم بالمرصاد، وتمكنوا من ضبط جميع من تورط في هذا الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواء كفلائهم المواطنين أو غيرهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".
 
وختم البيان "تؤكد وزارة الداخلية أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الإتجار بالإقامات ومخالفة القانون".
روسيا اليوم
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